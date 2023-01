¿Cómo lacar un mueble?

Mi problema es que tengo un mueble en el salón, de madera, y en buen estado. Pero no me gusta nada el color, así que me gustaría lacarlo en blanco. Tengo tiempo y me gustaría poder hacerlo yo.

No tengo ni idea de los pasos a seguir, ¿tengo qué lijarlo? O como está en buen estado (está perfecto, ¿cómo nuevo) puedo pintar encima? ¿Y con que tipo de laca?. ¿Me podrías indicar los pasos que debería seguir?